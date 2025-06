Gli occhi del Chelsea su Maignan

agenzia

La Bbc, portiere del Milan interessato al trasferimento

ROMA, 03 GIU – Il Chelsea ha messo gli occhi su Mike Maignan, convinto che sia possibile raggiungere un accordo con il Milan perché il portiere della nazionale francese sarebbe interessato a trasferirsi a Stamford Bridge. Quello del numero 1, scrive la Bbc, é uno dei ruoli nei quali il Chelsea ha più bisogno di trovare certezze, dopo una serie di nomi che hanno deluso le aspettative, da Kepa Arrizabalaga, ingaggiato nel 2018, a Edouard Mendy, partito per l’Al-Ahli nel 2023, mentre Kepa ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Real Madrid e poi al Bournemouth. Negli ultimi due anni i Blues hanno ingaggiato anche Robert Sanchez, Djordje Petrovic e Filip Jorgensen, ma il club non sembra convinto da nessuno dei tre. Ecco perché é scattata la caccia a Maignan, ritenuto una certezza tra i pali.

