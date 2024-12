Globe Soccer Awards,Lautaro e Lookman in corsa per il ‘migliore’

agenzia

Domani a Dubai festa e diretta streaming, corre anche Gasperini

ROMA, 26 DIC – Lautaro e Lookman come migliori giocatori, Inter e Atalanta come migliori club, Gasperini come miglior tecnico: c’e’ tanta serie A tra i candidati ai premi della Globe Soccer Awards, che domani a Dubai con la sua 15ma edizione chiuderà la stagione dei riconoscimenti riservati al calcio mondiale, nella tradizionale sede degli Emirati Arabi Uniti e nel quadro della 19ma Dubai International Sports Conference organizzata dal Dubai Sports Council. Circa 1000 gli ospiti attesi nel prestigioso Atlantis, The Palm, situato all’interno del Palm Jumeirah, una delle più grandi isole artificiali del mondo e meraviglia dell’ingegneria. Confermata la presenza di Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Lamine Yamal e Alessandro Del Piero tra le tante personalità di rilievo. Dopo il panel sul “Talento del calcio”, dalle 20 ora di Dubai, le 17 italiane, al via il Gala degli Awards, con riconoscimenti per calciatori, dirigenti, squadre, agenti e presidenti). Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie, a partire da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Messi, Rodri, Haaland, Mbappé, Vinicius e Bellingham; per il Best Player in corsa anche la serie A, con Lookman e Lautaro ra i finalisti per il Best Men’s Player. Inter e Atalanta sono invece finaliste per il Best Men’s Club, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti in finale per il Best Coach, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu per il Best Midfielder, Artem Dovbyk e di nuovo Lautaro Martinez per il Best Forward, Giuliano Bertolucci per il Best Agent e Giovanni Sartori per il Best Sporting Director. A Dubai sono attesi, tra gli altri, anche il presidente Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo, e in attesa di spostarsi a Riad per la Supercoppa italiana. La grande festa del calcio sara’ trasmessa in streaming in tutto il mondo sui canali ufficiali di Globe Soccer, e in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 dalle 16 ora italiana

