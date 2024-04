Gol e spettacolo, il Napoli vince a Monza 4-2

agenzia

I campioni d'Italia a segno in rimonta, in gol anche Osimhen

ROMA, 07 APR – Gol e spettacolo a Monza, con il Napoli che torna a vincere dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta. Succede quasi tutto nella ripresa con i campioni d’Italia che, grazie a una ripresa super, si sono imposti con le reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori (tutte nel giro di appena sei minuti) e scavalcano così la Lazio rilanciandosi per l’Europa. Al Monza, che era passato in vantaggio con Djuric in avvio, non serve il gol di Colpani al 17′ della ripresa, perché subito dopo Raspadori ha chiuso la partita fissando il definitivo 2-4.

