Golf, al Sicilia’s Open brillano le giovani promesse Randazzo, Scrofani e Strano

il torneo

I tre atleti siciliani hanno lasciato il segno

Si è disputato al “Sicilia’s Picciolo Etna Golf” il primo Sicilia’s International Open, importante torneo che mira a diventare nei prossimi anni un appuntamento golfistico europeo di prestigio. Tre atleti siciliani hanno lasciato il segno, il siracusano Federico Randazzo, 1° assoluto maschile, 2° posto per Antonio Strano e 1° posto femminile per Federica Scrofani. I tre gioielli della Sicilia’s Marra Academy del maestro Pgai Giuseppe Marra hanno superato atleti di alto livello provenienti da tutte le parti d’Italia. Federico Randazzo, 18 anni di Siracusa tesserato con il Sicilia’s Picciolo, pedina fondamentale della Nazionale U18, ha vinto tre quest’anno tornei ottenendo una borsa di studio piena per la Stetson University in Florida. Federica Scrofani, 15 anni catanese cresciuta al Sicilia’s Picciolo, nell’ultima stagione è stata vice campionessa italiana U16. Dulcis in fundo Antonio Strano, 13 anni di Catania ha cominciato i primi swing al Sicilia’s Picciolo. Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze importanti con risultati significativi in tutto il mondo.

