Golf, la catanese Federica Scrofani si laurea vice campionessa d’Italia “Cadette”

la finale

L'atleta della Sicilia'S Marra Golf Academy ha firmato l'impresa in una gara lunga, difficile e carica di emozioni

La catanese Federica Scrofani ha conquistato il posto d’onore al campionato nazionale cadette al Golf Club Monticello (Milano). L’etnea atleta della Sicilia’S Marra Golf Academy, ha firmato una vera impresa in una gara lunga, difficile e carica di emozioni. La Scrofani dopo aver superato il taglio il secondo giorno ha vinto i sedicesimi contro Lavina Galati già alla 17ª buca, agli ottavi l’ha spuntata dopo uno spareggio alla 22ª buca contro Camilla Pecori; ai quarti ha superato Benedetta Sibra. In semifinale sotto una pioggia battente ha piegato Elena Sartori. Finale fatale ma combattuta all’ultima…buca persa alla 19ª contro Alice Bianco.Federica ha dimostrato classe, carattere e un cuore immenso, portando a casa una strameritata medaglia d’argento. A rappresentare anche i colori del Sicilia’s Picciolo Etna Golf anche Vittoria Scrofani, Francesco Saraceno ed Enrico Veniero, accompagnati dall’head coach Giuseppe Marra mentore e guida instancabile, cuore del progetto giovanile della società etnea. «Federica è stata grandiosa – commenta il maestro Marra – ha dimostrato grinta e una forza non indifferente per una ragazza di quasi 15 anni. Ha perso la finale ma ha lottato, il tricolore è solo rimandato, appena avrà maturato un po’ d’esperienza salirà sul gradino più alto dei podio, ne sono sicuro».«Il lavoro di Giuseppe e del team trova forza e continuità anche grazie al Golf Torre Casalotto (struttura dove si allenano i giovani atleti) – puntualizza il responsabile del settore giovanile Beppe Strano – dove i Golf Pro, insieme al preparatore atletico Vincenzo Stimolo, offrono ai ragazzi un ambiente ideale per allenarsi, migliorare e crescere».

