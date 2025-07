Golf: la siracusana Ginevra Coppa dall’argento agli Europei Under 18 alla Serie A squadre

Sport

La giovanissima golfista dopo l'impresa in azzurro adesso è attesa da appuntamenti importanti con i colori del suo team trevigiano Villa Condulmer

Il golf italiano grande protagonista ai campionati d’Europa. La squadra azzurra Amateur ha dominato nell’European Team Championship in Irlanda e in Inghilterra argento dell’Italia Under 18, mentre la squadra maschile ha raggiunto l’obiettivo di tornare in Division 1.

La siracusana Ginevra Coppa in azione

Agli European Girls in azzurro ancora una volta la siracusana Ginevra Coppa (Villa Condulmer) reduce dagli esami di maturità dove nonostante gli impegni sportivi è riuscita a concludere il ciclo di studi al Liceo Luigi Einaudi di Siracusa con il massimo dei voti: 100 e lode.

Ginevra Coppa, 18 anni, dal 2018 ad oggi è salita dieci volte sul podio ai campionati italiani: 5 bronzi di cui 1 assoluto, 4 argenti di cui 1 assoluto; oro nel campionato italiano match play Under 18, senza dimenticare la vittoria agli Internazionali di Francia Under 14 e i tre podi (2 argenti e 1 bronzo) agli Europei Under 18.

L’Italia Under 18 ha ceduto in finale contro la Spagna (4-5-2,5), campione in carica e Ginevra Coppa ha affiancato le altre azzurre Guia Vittoria Acutis (Castelconturbia), Giulietta Bertero (Torino), Giorgia Scortichini (Franciacorta), Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio) e Noa Zocco (Asolo) con il supporto di Stefano Soffietti, vice commissario tecnico dell’Italia donne, dell’allenatrice Camilla Mortigliengo e del capitano Stefano Sardi.

Per Ginevra Coppa neanche il tempo di fare festa e c’è già da preparare le valigie per preparare i prossimi appuntamenti con il suo team trevigiano Villa Condulmer di Mogliano Veneto. “Ho in programma dal 23 prossimo una gara “standard” a Lignano Sabbiadoro – ci dice felice Ginevra Coppa – poi sotto con la Serie A a squadre e sempre con il mio Circolo una gara in Inghilterra dal 29 prossimo al 2 agosto”.