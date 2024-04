Golf: la siracusana Ginevra Coppa, 16 anni, vicecampionessa d’Italia assoluta

Sport

Continua la scalata ai vertici assoluti del talento aretuseo. "Nel 2024 punto in azzurro a fare bene a Europei e Mondiali, ma il mio sogno nel cassetto sono le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles"

Tre vittorie in carriera, 14 volte nella “top ten” dei più importanti tornei internazionali, più volte protagonista in azzurro, la scalata ai vertici assoluti del golf italiano continua per Ginevra Coppa. L’ultima perla della formidabile golfista siracusana è arrivata lo scorso fine settimana con il titolo di vicecampionessa d’Italia, battuta nella finale del tricolore assoluto solo dall’altra azzurra Francesca Fiorellini.

Ginevra Coppa, 16 anni, siracusana, con la coppa di vicecampionessa d’Italia

Sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri in provincia di Viterbo, la Fiorellini, pluridecorata azzurra ha dovuto dare il meglio per superare una Ginevra Coppa superlativa. “Dopo il tricolore Under 18 del 2023 – ci dice Ginevra che difende i colori del Circolo Golf Villa Condulmer di Mogliano Veneto in provincia di Treviso – è arrivato questo podio assoluto che mi da fiducia per il futuro in azzurro con Europei e Mondiali nel mirino”.

Ginevra Coppa in azione con la maglia azzurra

Ginevra Coppa, 26ª in qualifica con 160 (80 80, +16), per la gioia del papà Adolfo e della mamma Elga, è arrivata in finale dopo aver sconfitto con delle straordinarie prove Giorgia Scortichini, Paris Appendino, Sofia Facchinetti (2 up) e Giulietta Bertero che nei quarti aveva eliminato Maddalena Bottacini.

Ginevra Coppa in azione

Ginevra Coppa nel 2023 aveva vinto il tricolore Under 18 e ora un avvio di stagione alla grande con questo podio tricolore assoluto che rilancia le sue ambizioni in vista delle prossime gare.

“Ora mi aspetta una gara in Francia dove spero di fare bene – sottolinea Ginevra, 16 anni, studentessa al 4° del Liceo Scientifico Einaudi di Siracusa – e con il mio maestro Enrico Trentin continuare ad allenarmi per farmi trovare pronta in vista delle gare in azzurro”.

Ginevra Coppa in azione, famiglia di sportivi con papà Adolfo icona della pallamano siracusana e mamma Elga tennista

Per Ginevra Coppa un 2024 cominciato alla grande con le gare in Spagna, Portogallo, al Trofeo “Mario Camicia” in Italia e il secondo posto ai tricolori, per continuare a coltivare il sogno di tutti gli sportivi: le Olimpiadi. “Per ora non ci penso – ci dice Ginevra – ma i Giochi di Los Angeles 2028, sono tra i miei sogni nel cassetto come quello di poter primeggiare tra le professioniste”.