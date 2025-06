Golf: la siracusana Ginevra Coppa ai Mondiali Under 18 in Giappone e agli Europei Girls per stupire ancora

Sport

Il talento aretuseo oltre a svettare nello sport si è distinta nel Concorso Donna Sport che tiene conto anche del curriculum scolastico. Dopo la maglia azzurra è attesa dall'esame finale di maturità all'Istituto Luigi Einaudi di Siracusa

La siracusana Ginevra Coppa continua a fare bene dai campi di golf ai banchi di scuola. La stella del golf giovanile italiano, si è distinta nel Concorso Donna Sport, patrocinato dal Coni Nazionale e dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico), quale esempio nello sport come nello studio, chiudendo all’11° posto nella classifica finale che teneva conto della valutazione del curriculum sportivo e la valutazione del curriculum scolastico.

Un ennesimo riconoscimento nella stagione che l’ha vista sempre protagonista sui campi di golf con l’ennesimo podio ai tricolori Under 18 del 10 maggio scorso giorno del suo 18° compleanno, mentre a scuola ha già fatto le prove scritte della maturità, studentessa dalla 5CS all’Istituto Luigi Einaudi di Siracusa e il 4 luglio farà gli esami orali con obiettivo il punteggio finale di 100 e lode.

Ginevra Coppa dal 2018 ad oggi è salita dieci volte sul podio ai campionati italiani: 5 bronzi di cui 1 assoluto, 4 argenti di cui 1 assoluto; oro nel campionato Italiano match play Under 18, senza dimenticare la vittoria agli Internazionali di Francia Under 14 e i due podi (argento e bronzo) agli Europei Under 18.

L’ultimo podio di Ginevra Coppa ha sicuramente un valore diverso dagli altri perchè vale la convocazione ai Mondiali Under 18 che sono scattati venerdì in Giappone e la per il quarto anno, la convocazione agli Europei Girls che è un vero record e perchè arriva dopo aver superato le tante difficoltà che ha trovato per allenarsi visto che che da sette mesi, il suo campo di allenamenti, il Golf Club Monasteri è chiuso e non è cosa da poco come ha sempre sottolineato il grande Costantino Rocca: “Allenarsi in campo è fondamentale, perché solo in campo potrai provare tutti tipi i di colpi”.

