Golf: la siracusana Ginevra Coppa dalla maturità alla maglia azzurra agli European Girls

Da oggi a sabato sarà impegnata con l'Italia nel più importante evento giovanile continentale dopo la votazione 100 e lode ottenuta agli esami al Liceo Einaudi di Siracusa

I team azzurri di golf prenderanno parte ai Campionati Europei a squadre, in programma da oggi a sabato. Si gioca in quattro nazioni diverse con le Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra, gli Amateur in Irlanda e i Boys in Ungheria.

Agli European Girls in azzurro ancora una volta la siracusana Ginevra Coppa (Villa Condulmer) reduce dagli esami di maturità dove nonostante gli impegni sportivi è riuscita a concludere il ciclo di studi al Liceo Luigi Einaudi di Siracusa con il massimo dei voti:100 e lode.

La siracusana Ginevra Coppa in azione agli Europei giovanili

Ginevra Coppa al 30° Campionato Europeo Girls che si gioca allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort, di Hexham in Inghilterra, affiancherà le altre azzurre Guia Vittoria Acutis (Castelconturbia), Giulietta Bertero (Torino), Giorgia Scortichini (Franciacorta), Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio) e Noa Zocco (Asolo) che avranno il supporto di Stefano Soffietti, vice commissario tecnico dell’Italia donne, dell’allenatrice Camilla Mortigliengo e del capitano Stefano Sardi.

La squadra azzurra che sarà impegnata da oggi in Inghilterra con la siracusana Ginevra Coppa (la quarta da destra)

Ginevra Coppa, 18 anni, dal 2018 ad oggi è salita dieci volte sul podio ai campionati italiani: 5 bronzi di cui 1 assoluto, 4 argenti di cui 1 assoluto; oro nel campionato Italiano match play Under 18, senza dimenticare la vittoria agli Internazionali di Francia Under 14 e i due podi (argento e bronzo) agli Europei Under 18.

Al centro Ginevra Coppa con a fianco mamma Elga e il papà Adolfo che è stato uno dei più grandi giocatori della pallamano siciliana con i colori dell’Ortigia Siracusa

Da oggi allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort, di Hexham in Inghilterra difenderanno il titolo le padroni di casa dopo quello vinto nel 2005, mentre la Spagna guida la classifica delle plurivincitrici con 9 successi, e la Svezia segue con 8. Le statistiche non sono favorevoli alle padrone di casa, perché ripetersi in questo torneo è un evento piuttosto raro. Infatti è riuscito due volte alla Svezia (2007, 2008 e 2012, 2013) e alla Spagna, alla nascita della gara (1991, 1993), biennale fino al 1999, e quando ha siglato l’unica tripletta (dal 2001 al 2003).