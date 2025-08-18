Golf: Lpga Tour, la giapponese Akie Iwai vince a Portland

agenzia

L'azzurra Moresco chiude in 18ma posizione

ROMA, 18 AGO – La golfista giapponese Akie Iwai ha vinto il Portland Classic chiudendo con 264 colpi (24 sotto il par) il torneo dell’Lpga Tour disputato nella principale città dell’Oregon, nel nordovest degli Stati Uniti. Secondo posto per l’americana Gurleen Kaur e terzo per la sorella della Iwai, Chisato. L’azzurra Benedetta Moresco ha chiuso in 18ma posizione, con 12 colpi sotto il par.

