Golf: Migliozzi Edo Molinari e Pavan, tris azzurro allo Us Open

agenzia

Pass per giocare il terzo Major, 12-15 giugno in Pennsylvania

ROMA, 20 MAG – Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan compiono l’impresa in Inghilterra e staccano il pass per giocare, dal 12 al 15 giugno prossimi, lo US Open a Oakmont, in Pennsylvania. L’Italia a Walton-on-the-Hill, in uno dei tornei di qualificazione per il terzo Major maschile, fa tris. Migliozzi, si è classificato 2/o, con un totale di 135 (68 67, -9) colpi, chiudendo alle spalle solo dell’inglese Jordan Smith, 1/o con 134 (64 70, -10). Obiettivo raggiunto anche da Edo Molinari (66 71), primo vicecapitano del team Europe alla prossima Ryder Cup e Andrea Pavan (70 67). Obiettivo non raggiunto invece da Francesco Laporta (20/o) e Francesco Molinari (24/o). “È stata una gara lunga e impegnativa, complessa e al tempo stesso fantastica. Sono contento di essere riuscito a qualificarmi per lo US Open, tra i miei tornei preferiti”, ha detto Migliozzi. “Non vedo l’ora di giocare contro i migliori al mondo, su uno dei percorsi più duri, con la speranza di avere al mio fianco mia moglie e le mie figlie. Queste sono opportunità davvero belle, specialmente all’età di 44 anni ed esattamente sei mesi dopo un intervento chirurgico al polso”, ha sottolineato Edoardo Molinari che, con Pavan e il sudafricano Jacques Kruyswijk si è guadagnato il posto per lo US Open 2025 dopo due buche di spareggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA