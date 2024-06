Golf: Open d’Italia parla tedesco, a Cervia vince Siem

agenzia

Quattro azzurri nella Top 10: il migliore è Pavan, 5/o

CERVIA, 30 GIU – Ventisette anni dopo l’ultima volta, un tedesco, Marcel Siem (69 68 66 71), torna a vincere l’Open d’Italia di golf, con uno score di 274 (-10) colpi, dopo un finale di gara dalle mille emozioni. All’Adriatic Golf Club (par 71) di Cervia, il 43 di Mettmann ha rischiato prima di perdere un torneo che sembrava già suo, poi, con un birdie all’ultima buca regolamentare, ha portato allo spareggio Tom McKibbin (71 70 68 65). Il nordirlandese, già in Club House da oltre due ore, dopo aver rimontato dalla 36esima posizione, si è arreso solo al play-off conquistando però un posto, insieme all’americano Sean Crocker, per il The Open (18-21 luglio in Scozia). In Emilia-Romagna, bel finale degli azzurri. Sono quattro quelli nella Top 10: il migliore, 5/o con 276 (64 73 69 70, -8), è Andrea Pavan. Il romano ha preceduto in classifica Matteo Manassero (68 71 69 69), Filippo Celli (70 68 70 69) e Gregorio De Leo (72 67 66 72), tutti 10/i con 277 (-7). “Grazie a tutti, vi amo. E’ stata una settimana incredibile, dalle mille emozioni”, la gioia di Siem. Ironia del destino, il 43enne di Mettmann, al sesto titolo in carriera sul DP World Tour, è il secondo teutonico a imporsi in questa competizione. Prima di lui c’era riuscito solo Bernhard Langer, campione senza tempo che ha fatto suo l’Open d’Italia prima nel 1983 e poi nel 1997. Proprio con Langer, ma nel dicembre del 2006, Siem ha conquistato la coppa del mondo alle Barbados. Questo exploit, arrivato alla gara numero 533 sul massimo circuito continentale, ha fruttato a Siem 552.500 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 3.250.000. Ha aspettato un anno e 125 giorni, il tedesco, ma ora è tornato ad esultare. E lo ha fatto alla quarta prova disputata dopo un’operazione all’anca che lo ha costretto a lungo a stare lontano dal green. Grande l’abbraccio con il presidente della Federgolf, Franco Chimenti. “E’ un mio grande amico e un campione assoluto. Speravo in un trionfo italiano, ma sono davvero felice di questa affermazione. E’ stato un Open d’Italia fantastico, da ricordare, in una regione, l’Emilia-Romagna, all’avanguardia”, la soddisfazione di Chimenti. Nelle prime nove buche giocate del quarto round, con tre birdie realizzati, Siem ha provato a scappare via. Poi, nella seconda parte di gara, è inciampato in quattro bogey che hanno rimesso in discussione. Ma con le spalle al muro, ha prima reagito e poi vinto. Su un campo durissimo, dove ha celebrato il successo con il minor numero di colpi sotto il par registrato finora, nella prima parte del 2024, sul DP World Tour. Sono stati in totale 17.750 gli spettatori che hanno assistito all’evento. In una regione in questi giorni protagonista anche con il “Grand Départs” del Tour de France. “Avremo più di 130 milioni di indotto economico, è un risultato straordinario”, ha spiegato Stefano Bonaccini, presidente uscente della Regione Emilia-Romagna. L’Open d’Italia dà appuntamento al prossimo anno, quando il più grande spettacolo del green tricolore sarà protagonista in Toscana, all’Argentario Golf Club.

