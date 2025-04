Golf: Rose resta in testa ad Augusta, McIlroy risale

agenzia

Per l'inglese un colpo di vantaggio sull'americano DeChambeau

AUGUSTA, 12 APR – L’inglese Justin Rose ha mantenuto il primo posto al prestigioso Augusta Masters, con un colpo di vantaggio sull’americano Bryson DeChambeau e sotto la pressione del nordirlandese Rory McIlroy, autore di una spettacolare rimonta nel secondo turno, in Georgia. Rose, che giovedì era in vantaggio di tre punti dopo un primo giro da sogno, ha realizzato quattro birdie e tre bogey, totalizzando un 71 e risultando otto sotto il par dopo 36 buche. McIlroy, che ha subito un doppio bogey giovedì sera, chiudendo al 27/o posto, ha realizzato tre birdie e un eagle nelle ultime nove buche. Alla fine ha realizzato un putt per il par da 1,5 metri alla buca 18, firmando un punteggio di sei sotto il par, senza bogey, due lunghezze dietro Rose e a pari merito con il canadese Corey Conners. DeChambeau, che l’anno scorso ha battuto McIlroy alla buca 72 vincendo l’U.S. Open, ha realizzato un birdie in quattro delle prime otto buche, per poi rispondere a un bogey alla buca 16 con un putt birdie di quasi 20 piedi alla buca 17. Ha totalizzato un 68. Il campione in carica Scottie Scheffler, che ha giocato nelle condizioni più ventose, ha avuto quattro bogey e tre birdie nelle ultime nove buche, concludendo con un punteggio di 71 e un quinto posto a pari merito con altri quattro concorrenti.

