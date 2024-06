agenzia

Superate la connazionale Shibuno e le americane Lee ed Ewing

LANCASTER (USA), 02 GIU – Dopo il successo del 2021, la golfista giapponese 22enne Yuka Saso ha vinto a Lancaster in Pennsylvania per la seconda volta lo Us Open. Secondo posto per l’altra nipponica Hinako Shibuno. Terze le statunitensi Andrea Lee e Ally Ewing McDonald.

