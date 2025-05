Golf, venezuelano Vegas guida il campionato Pga

agenzia

(ANSA-AFP) – CHARLOTTE, 16 MAG – Il venezuelano Johnatan Vegas è in testa al Pga Championship, il secondo grande evento golfistico della stagione, dopo la prima giornata a Charlotte, in North Carolina. Vegas (40 anni, 70/0 al mondo) ha realizzato un birdie in cinque delle ultime sei buche, chiudendo con un 64, sette sotto il par e due colpi di vantaggio sulla coppia formata dall’americano Ryan Gerard e dall’australiano Cam Davis. I tre favoriti, tutti raggruppati nello stesso gioco, hanno faticato in questo primo turno: il numero 1 del mondo Scottie Scheffler ha fatto meglio con un 69 (20/o), mentre il detentore del titolo Xander Schauffele ha giocato un 72 (60/o) e Rory McIlroy, eroe dell’ultimo Masters, è sceso a 74 (98/o). (ANSA-AFP).

