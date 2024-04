Gotti, avere rammarico per uno 0-0 con la Roma è positivo

agenzia

Tecnico Lecce, la mia squadra ha giocato e gestito con coraggio

LECCE, 01 APR – “Siamo soddisfatti, la squadra ha affrontato e gestito la partita con coraggio, ci sono state tante occasioni, e da parte nostra esiste il rammarico. Ricordiamo i due mesi della Roma, comunque questo Lecce ha tenuto bene il campo, ma è chiaro che concedi qualcosa. Ma a fronte di quanto abbiamo prodotto, il rammarico lo abbiamo noi”. Luca Gotti, tecnico del Lecce, accoglie con moderata soddisfazione, e anche con un pizzico di rimpianto, il pari ottenuto contro la Roma. Poi prosegue: “Dopo i tre punti molto importanti di Salerno avevo qualche dubbio, ma dalla gestione del pallone di quella gara e quella avuta oggi passa tanto. Ogni partita ha la sua storia, siamo rammaricati per le tante occasioni create”. “A fine partita sono venuti a farmi vedere il video con le occasioni – rivela Gotti -, ma non ho voluto vederlo. Ma essere rammaricati per un punto preso contro la Roma è un bel segnale per noi”. Di sicuro, è un punto che fa morale e che fa proseguire la corsa salvezza dei suoi uomini: “Non cambia nulla – ammette Gotti, ci sono tante partite da giocare, è un errore guardare solo la classifica, dobbiamo guardare la squadra, cercare i presupposti per fare altri punti. Non mi guardo indietro, abbiamo conquistato quattro punti senza subire gol, ci teniamo stretti questi aspetti”. Dorgu può giocare più avanti? “E’ un’intuizione che ha qualche connotato di felicità – risponde il tecnico del Lecce -, il ragazzo ha fatto cose buone, non va in apprensione e gestisce la gara. Il tempo ci dirà se possiamo pensarla”. Nel Lecce si rivedranno le due punte? “Se la squadra riesce a sostenere due attaccanti puri più Almqvist contro la Roma – spiega Gotti -, allora credo sia qualcosa di ripetibile contro ogni avversario”.

