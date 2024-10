Gotti, contro la Fiorentina conta l’aspetto mentale

agenzia

Tecnico del Lecce: sotto rete dobbiamo concretizzare di più

LECCE, 19 OTT – Con l’obiettivo di cancellare il trend negativo intrapreso (1 solo punto in tre gare), il Lecce di Luca Gotti cerca punti e rilancio in classifica. Domani pomeriggio sfida interna del Via del Mare contro la Fiorentina, in un match che si annuncia difficile. Entrando nella disamina della gara, l’allenatore giallorosso è esplicito: “La Fiorentina è una grande squadra che ha fatto un mercato molto importante, dispone di tanti elementi di grandissima qualità e gioca bene in questo momento. Sarà fondamentale l’aspetto mentale, e quello che mi interessa di più è quello del Lecce, perché devo mettere in campo la formazione migliore possibile”. Recuperati Kaba e Sansone, rientrati in gruppo dopo la gara di Udine, e Banda, tornato disponibile nell’immediata vigilia della Fiorentina, l’allenatore dispone ora di possibili alternative. E sul problema del gol, con Krstovic che stenta a trovare la via della rete, Gotti chiarisce: “E’ il Lecce che deve fare gol, non lui. Sinora ne ha realizzati due in sette gare, non è che sia a digiuno da mesi. E’ la squadra che deve segnare, è necessario concretizzare perché, tolta la gara di Udine, abbiamo prodotto tanto ma dobbiamo raccogliere di più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA