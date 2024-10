Gotti, prodotto meno che in tutte le altre partite

agenzia

Deluso il tecnico del Lecce, 'ci è mancata la lucidità'

UDINE, 05 OTT – “Oggi abbiamo prodotto meno che in tutte le altre partite di questo campionato: abbiamo prodotto poco”. Lo ha affermato Luca Gotti, in conferenza stampa, dopo la sconfitta del suo Lecce a Udine. “Spesso c’erano soluzioni per saltare il reparto di centrocampo, ci è mancata lucidità, sono state sbagliate delle scelte – ha aggiunto – Non so se sia mancata la grinta o cos’altro, ma non siamo stati in grado di creare pericoli a Okoye. Ci sono state varie fasi in cui siamo stati in partita, poi abbiamo preso gol nel momento in cui ci eravamo riassestati. Nel finale, dopo aver preso la rete, abbiamo provato a far scoccare una scintilla, senza esito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA