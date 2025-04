Gp Arabia: prime libere a Gasly, terzo tempo per Leclerc

agenzia

A Gedda le McLaren 2/a e 4/a, Hamilton 8/o davanti a Verstappen

ROMA, 18 APR – Pierre Gasly, su Alpine, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp dell’Arabia Saudita, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota francese ha fatto segnare il tempo di 1:29.239, precedendo di sette millesimi Lando Norris con la McLaren e di 70 Charles Leclerc. Dietro al monegasco della Ferrari si è piazzato Oscar Piastri con la seconda McLaren. Ottavo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di oltre mezzo secondo su Gasly, e nono per Max Verstappen, con la Red Bull. Quanto a George Russell, con la sua Mercedes ha fatto segnare il sesto tempo, tra le Williams di Alex Albon, quinto, e Carlos Sainz, settimo. Decimo tempo per Yuki Tsunoda, con la Red Bull.

