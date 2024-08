Gp Aragon: Marc Marquez domina le prequalifiche con tempo record

agenzia

Lo spagnolo precede due Aprilia, 6/o Bagnaia e Q1 per Bastianini

ROMA, 30 AGO – Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle pre qualifiche del gran premio di Aragon, 12/a prova del mondiale MotoGp. Già il più veloce nella Fp1, il pilota della Ducati Gresini che ha vinto cinque volte sul circuito iberico ha chiuso il giro in 1.05.801, nuovo record della pista, tenendosi alle spalle i connazionali dell’Aprilia ufficiale, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, staccati rispettivamente 272 e 316 millesimi. C’è uno spagnolo anche al quarto posto, Jorge Martin, con la Ducati Pramac, subito davanti ad Alex Marquez, quinto, e a Francesco Bagnaia, sesto con la Ducati ufficiale. Hanno ottenuto l’accesso diretto alla Q2 di domani anche Franco Morbidelli, Johann Zarco, Raul Fernandez e Miguel Oliveira. Dovrà invece passare dalla Q1 l’altro pilota Ducati Lenovo, Enea Bastianini, che ha chiuso solo 15/o tempo avendo dovuto interrompere nell’ultimo giro il suo time attack a causa di una bandiera gialla esposta per la caduta di Jack Miller. Anche Bagnaia è stato costretto a frenare, ma si era già assicurato un buon tempo. Passaggio in Q2 obbligato anche per Pedro Acosta per gli italiani Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Luca Marini.

