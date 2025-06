Gp Aragon: Marc Marquez, punto a vincere e non fare sbagli

agenzia

Pilota Ducati "nel 2024 dominai, stavolta sarà più dura"

ROMA, 05 GIU – “Al momento il mio punto debole sono gli errori, proverò a gestire il tutto in modo diverso. Tutti gli errori li ho commessi la domenica e dobbiamo sistemare questo punto debole se vogliamo lottare per il campionato”. Lo ha detto il pilota della Ducati Marc Marquez nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp di Aragon, ottava prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo leader del mondiale, in lotta col fratello Alex per il titolo, ha vinto lo scorso anno sul circuito aragonese e punta a ripetersi: “Sarà difficile dominare come l’anno scorso, dove ho trovato le mie condizioni ideali, con la pista leggermente scivolosa per la pioggia. A Silverstone ho detto che avrei difeso i punti di vantaggio mentre qui – ha aggiunto -, mi sento a mio agio e cercherò di lottare per la vittoria”. La lotta, prevede, sarà di nuovo serrata tra i piloti Ducati ufficiali e quelli del team Gresini, che “sono molto veloci al momento, i principali avversari del campionato. Qui penserò più alle gare in cui non ho fatto punti, proprio per cercare di evitare altri errori. Credo che sarà un weekend più veloce dell’anno scorso – ha concluso – perché la pista sarà più gommata e sarà quindi più difficile”.

