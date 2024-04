Gp Australia: Alonso penalizzato di 20”, scivola all’8/o posto

agenzia

'Guida potenzialmente pericolosa' prima dell'incidente a Russell

ROMA, 24 MAR – Il pilota della Aston Martin Fernando Alonso ha subito una penalità di 20 secondi al termine del Gran Premio d’Australia, in quanto gli steward hanno stabilito che la sua guida era stata “potenzialmente pericolosa” prima dell’incidente accaduto a George Russell. Il pilota della Mercedes nella fasi finali della gara si è fatto sotto ad Alonso, il quale ha rallentato molto prima di una curva, e ha perso il controllo, andando a sbattere contro il barriere ma senza riportare danni fisici. L’incidente ha indotto la direzione gara a chiudere la gara con la virtual safety car e al termine gli steward hanno esaminato le riprese disponibili e parlato con entrambi i piloti. E’ stato quindi deciso di infliggere ad Alonso un drive-through convertito in 20 secondi, facendolo scivolare dal sesto all’ottavo posto finale, con avanzamento in classifica di Lance Stroll (Aston martin) e Yuki Tsunoda (RB.)

