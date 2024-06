Gp Austria: a Verstappen la pole della gara Sprint

agenzia

Male le Ferrari: quinto Sainz, Leclerc decimo senza tempo

ROMA, 28 GIU – Max Verstappen ha ottenuto la pole position della gara Sprint che si svolgerà domani sul Red Bull Ring, alla vigilia del Gp d’Austria. Il pilota Red Bull, che ha fatto segnare il tempo di 1:04.686, avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris con la McLaren. Terzo tempo per Oscar Piastri, con l’altra McLaren, che dividerà la seconda fila con George Russell con la Mercedes. Quintoi tempo e terza fila per Carlos Sainz, con la Ferrari, mentre Charles Leclerc non è riuscito a completare un giro veloce in Q3 e partirà decimo.

