Gp Austria, Norris in pole ma stavolta la Ferrari c’è: Leclerc in prima fila

formula uno

Hamilton parte quarto, male le Red Bull

La solita McLaren, ma con un Lando Norris super, la Ferrari che non ti aspetti e la Red Bull in difficoltà proprio sul circuito di casa. E’ la fotografia delle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1, dominate dal britannico che ha rifilato mezzo secondo di distacco a tutti gli altri, compreso il compagno di squadra, Oscar Piastri, al quale Charles Leclerc ha soffiato il posto in prima fila. La seconda è una fotocopia della prima, con l’australiano che si trova a fianco Lewis Hamilton, bravo a mettere a terra le qualità di una Rossa finalmente efficace anche il sabato.

Solo il termine debacle si addice invece ai risultati della Red Bull, con Max Verstappen molto nervoso – «vettura inguidabile, non c’è grip», si è lamentato al team radio – e solo settimo in griglia, per non parlare di Yuki Tsunoda, eliminato addirittura in Q1. Mai al Ring le qualifiche erano state così imbarazzanti per il team del Toro. Il ruolo di terzo incomodo tra McLaren e Ferrari sarà così appannaggio della Mercedes, visto che George Russell si è preso la quinta piazza mentre Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della nona, frenato nell’ultimo tentativo per una bandiera gialla esposta per un testacoda di Pierre Gasly.

Dopo le recenti delusioni, Norris è tornato a sorridere, mostrando un feeling impressionante con il Red Bull Ring, confermato dai tempi ottenuti in tutte e tre le fasi delle qualifiche. «È stato sicuramente un ottimo giro. Sono molto contento, è stata una buona giornata e un buon fine settimana finora, spero di continuare su questa strada, ma sarà una gara lunga», ha detto il britannico. Il suo obiettivo domani è ridurre il gap di 22 punti che lo divide da Piastri e conta per questo su un assist delle Ferrari.

Nei box della Scuderia l’aria è quasi euforica, perchè nelle dieci gare precedenti il sabato era stato sempre foriero di delusioni e rimpianti e invece oggi sono state registrate le migliori qualifiche del 2025, frutto anche degli aggiornamenti portati da Maranello. «Sono molto contento – ha detto Leclerc – anche perchè è passato molto tempo dall’ultima volta che siamo partiti in prima fila. Abbiamo qui alcune novità che hanno fatto la differenza perché, se si guardano i distacchi, tutti siamo molto vicini. E’ un buon inizio di weekend e visto che la macchina è migliore in gara che in qualifica, spero che potremo mettere più pressione alla McLaren. Norris ha fatto un gran giro ma domani cercheremo di metterlo in difficoltà. Abbiamo una macchina forte».