Gp Azerbaigian, le pazze qualifiche a Baku: Verstappen primo nel caos, delusione McLaren e Ferrari

Formula Uno

L'olandese non sbaglia, Leclerc , Piastri e Norris sì. Hamilton disastro

Il GP dell’Azerbaigian di Formula 1 ha vissuto una qualificazione lunga e tormentata, durata quasi due ore invece dell’ora prevista, con ben sei bandiere rosse, un vero record. Raffiche di vento sempre più impetuose e una spruzzata di pioggia sul finale hanno reso l’asfalto di Baku estremamente insidioso, complicando ulteriormente la lotta per le prime posizioni.

Verstappen trionfa sull’asfalto scivoloso

Nel caos generale, a emergere è stata la classe di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha conquistato la pole con il tempo di 1:41.117, la sua sesta prima fila stagionale e la 46ª in carriera, sferrando il colpo decisivo quando gli avversari non avevano più chance di ribattere. Al suo fianco, sorprendentemente, partirà il bravo e fortunato Carlos Sainz con la Williams, abile a evitare i muretti del circuito cittadino e a incappare nel giro giusto.

Gara più indietro per Mercedes e Racing Bulls

In seconda fila scatteranno il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli su Mercedes, protagonista di una prova di grande maturità sotto pressione.

Notte amara per Ferrari e Hamilton

Una serata da dimenticare per le Rosse: Lewis Hamilton è stato eliminato già in Q2, nonostante avesse mostrato grande competitività con il miglior tempo delle libere di venerdì. Nel corso della Q3, Charles Leclerc, autore delle ultime quattro pole a Baku, ha perso il controllo della sua SF-25 in frenata, schiantandosi contro le barriere di curva 15 e chiudendo con un deludente decimo posto. La Ferrari partirà dunque con Leclerc decimo e Hamilton 12°, riducendo drasticamente le speranze di un buon risultato in gara.

Difficoltà anche per McLaren e Piastri

Oscar Piastri, leader del campionato piloti, ha perso il controllo della sua McLaren alla curva 3 e domani scatterà solo sesto. Il compagno di squadra Lando Norris, dopo un errore nel giro veloce, ha chiuso settimo, appena davanti a Piastri nonostante li separino 31 punti in classifica.

Le parole dei protagonisti

Charles Leclerc ha commentato: «La Q1 e i giri con le gomme morbide sono andati molto bene, ma poi con le medie, che avevamo tenuto pensando fossero migliori, con la temperatura dell’asfalto in calo, mi è diventato impossibile farle funzionare». Ha poi aggiunto che il problema principale è stato il ritmo: «Probabilmente ero 7-8 decimi indietro prima dell’errore, ma stavo spingendo al massimo».

Hamilton ha offerto una diversa chiave di lettura: «Avremmo dovuto usare le medie in Q2, come hanno fatto gli altri. Non so perché non le abbiamo montate, ne parleremo». E sul prosieguo della gara: «Volevo provare un altro giro, ma mi mancava la benzina. Sono ancora ottimista, anche se pensavo di lottare per i primi tre posti, quindi è un grande shock».