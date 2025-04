Gp Bahrain: Leclerc “dato il massimo ma ancora non è abbastanza”

agenzia

Il ferrarista "con la safety car giuste le due soste"

ROMA, 13 APR – “Questo era il miglior risultato possibile oggi, mi sono battuto al massimo. E’ deludente quando dai tutto e finisci quarto. Non mi fa sorridere, però per adesso è la situazione in cui siamo. Abbiamo fatto il massimo questo weekend, ma il massimo non è ancora abbastanza”. Così Charles Leclerc dopo il quarto posto nel Gp del Bahrain. “Visto l’ingresso della safety car che ovviamente non potevamo sapere, la cosa giusta era fare due stop – ha spiegato il ferrarista parlando della strategia di gara ai microfoni di Sky Sport -. La soft con noi aveva degradato tanto, quindi dovevamo per forza mettere la hard alla fine che non sono andate bene”.

