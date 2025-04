Gp Bahrain: nessuna penalità a Russell, squalificato Huelkenberg

agenzia

Confermato il secondo posto del pilota Mercedes

ROMA, 13 APR – Nessuna penalità è stata inflitta a George Russell per aver attivato il Drs della sua Mercedes nel finale del Gp del Bahrain, che ha terminato al secondo posto. La Fia ha reso noto che a causa del problema tecnico al sistema il pilota lo ha messo in azione in modo manuale, ma erroneamente, senza inoltre ottenerne vantaggio. E’ stato invece squalificato il tedesco della Sauber Nico Huelkenberg, a causa dell’eccessiva usura dei tasselli di slittamento della sua monoposto, con la quale aveva chiuso al 13/o posto.

