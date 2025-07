Gp Belgio: gara partita, dietro la safety car

agenzia

Quattro giri controllati, poi il via non dalla griglia

ROMA, 27 LUG – Il Gp del Belgio è partito alle 16.20, ma con una procedura diversa dal solito. Tutte le vetture sono precedute dalla safety car che sta compiendo qualche giro per valutare le condizioni della pista e asciugarla per quanto possibile nel corso dei passaggi. Dopo quattro tornate, la safety car è rientrata ai box e la gara vera e propria è cominciata senza partenza dalla griglia, con Lando Norris scattato davanti a Oscar Piastri, che però lo ha superato quasi subito andando in testa.

