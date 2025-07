Gp Belgio: Leclerc ‘bene imparare, ma ora vorrei anche vincere’

agenzia

Hamilton gara in salita: 'So cosa cambiare per ottimizzare'

ROMA, 26 LUG – “C’è ancora tanto lavoro da fare, oggi ho spinto tanto nella Sprint ma facciamo fatica. Però impariamo tanto e va bene. Ma oltre a imparare ora vorrei anche vincere”. Charles Leclerc non fa i salti di gioia per il quarto posto nella Sprint del gp del Belgio: il pilota Ferrari nel team radio con il suo ingegnere Bryan Bozzi sembra solo vole chiudere la gara quando dice: “Dimmi solo quando è l’ultimo giro…”. Per Lewis Hamilton il week end a Spa è tutto in salita: dopo il 15/o posto nella gara veloce il britannico prova a non mollare, sottolineando l’utilità di poter fare dei giri sulla lunga distanza con il nuovo aggiornamento: “È la prima volta che guido con questo nuovo pacchetto sulla lunga distanza – dice a Sky il britannico -e posso dire di essere in parte grato al team per aver portato dei pezzi nuovi. Oggi ho potuto capire i cambiamenti da fare per ottimizzare la situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA