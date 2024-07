Gp Belgio: Leclerc soddisfatto “una pole che non mi aspettavo”

agenzia

Pilota Ferrari "favorito dalle condizioni, domani cambieranno"

ROMA, 27 LUG – “È esattamente la stessa posizione dell’anno scorso, è bello anche perchè sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana”. Così Charles Leclerc commenta la pole position ottenuta nel Gp del Belgio, grazie al secondo tempo nelle qualifiche a Spa dietro a Max Verstappen, che però sconterà una penalità di 10 posizioni. “Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative – prosegue il pilota della Ferrari -. quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team”. “Ora dobbiamo concentrarci sul domani e vedere cosa succederà dato che, secondo le previsioni, la gara si svolgerà su asfalto asciutto – dice ancora -. Qui partendo dalla pole non è facile mantenere la prima posizione ma io proverò a farlo”. Il pilota monegasco, come un anno fa, avrà ancora al suo fianco Sergio Perez, con la Red Bull.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA