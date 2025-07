Gp Belgio: partenza fissata per le 16.20

agenzia

La pioggia ha smesso di cadere, finita l'attesa dei piloti

ROMA, 27 LUG – E’ stata fissata per le 16.20 la partenza del Gp del Belgio di Formula 1, la cui procedura era stata interrotta alle 15 a causa della pioggia e della visibilità scarsa sul circuito di Spa. Un sopralluogo sulla pista ha consentito di dare il via libera per riavviare la procedura di partenza e i piloti hanno cominciato le operazioni di vestizione per risalire in macchina. Sul circuito non piove più.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA