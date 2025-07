Gp Brno: Marc Marquez veloce anche nel warm up

agenzia

Bezzecchi e Alex Marquez dietro al leader, 14/o Bagnaia

ROMA, 20 LUG – Marc Marquez, reduce dalle vittoria di ieri nella gara sprint del Gp di Repubblica Ceca, a Brno, ha fatto segnare il miglior tempo nel warm-up. Una sessione svoltasi sotto il sole e quindi importante per preparare le moto in vista della gara del pomeriggio dopo un weekend segnato dal maltempo. Marquez, con la Ducati, ha chiuso il giro migliore in 1:53.634, solo 22 millesimi in meno di Marco Bezzecchi (Aprilia) e un decimo più basso del fratello Alex (Ducati Gresini). Francesco Bagnaia ha ottenuto solo il 14/o tempo, ma il pilota piemontese che partirà dalla pole position non aveva il risultato cronometrico come obiettivo principale del breve test mattutino.

