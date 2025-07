Gp del Belgio: in griglia dominano Piastri, Verstappen e Norris, Leclerc è quarto

Formula Uno

Disastro Hamilton che è solo 18° e Antonelli che partirà ultimo

Il Gran Premio del Belgio 2025 si prepara a vivere un nuovo capitolo sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, con una griglia di partenza che promette spettacolo e tensione fin dal via.

A conquistare la pole position per la gara lunga di domenica è stato Oscar Piastri su McLaren, autore di un tempo da record (1:40.510), che anticipa un sabato ricco di sfide e strategie. A poca distanza, in prima fila, c’è Max Verstappen con la sua Red Bull, seguito da Lando Norris – compagno di squadra di Piastri – che completa una doppietta McLaren nelle prime tre posizioni. Charles Leclerc su Ferrari guadagna una buona quarta posizione, ma la scuderia di Maranello deve ancora inseguire per colmare il divario con i velocissimi monoposto di Woking e Milton Keynes.

Il circuito di Spa, noto per le sue curve iconiche e le condizioni meteo imprevedibili, sarà teatro di una battaglia aperta, con la McLaren che finora domina la stagione grazie al talento di Piastri e Norris. Dall’altro lato, Max Verstappen, quattro volte campione del mondo e sempre pronto a sorprendere, cercherà di ribaltare le sorti della gara, mentre Leclerc punta a consolidare il suo piazzamento nel campionato.

Non mancano le note negative per la Mercedes, con Lewis Hamilton eliminato nelle qualifiche (18°) dopo un testacoda, e Kimi Antonelli che chiude in ultima posizione, situazione che complica ulteriormente la stagione del team tedesco.