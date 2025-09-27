Sfoglia il giornale

GP del Giappone, Bagnaia vince la gara sprint

Sul podio anche Marc Marquez e Acosta

Di Redazione |

ROMA, 27 SET – Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Secondo posto per il leader del mondiale piloti Marc Marquez. Terza la KTM di Pedro Acosta. Bagnaia non vinceva dalla fine di marzo, quando aveva preso il primo posto nella gara lunga del GP delle Americhe. Un incidente al via ha subito tolto di scena le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

