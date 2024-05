Gp Francia: Marquez, mi sento forte in pista e Le Mans mi piace

agenzia

Lo spagnolo, l'obiettivo è lottare per il titolo nel 2025

ROMA, 09 MAG – “Mi sento più forte e sicuro in pista ed era il mio obiettivo. Se continuerò così, nel 2025 proverò a lottare per il campionato, ma servirà avere il materiale più aggiornato. Più andrò veloce e più avrò opzioni”. Lo ha detto Marc Marquez nella conferenza stampa del giovedì a Le Mans, dove domenica si corre il Gp di Spagna, quinta prova del mondiale MotoGp, su una pista dove lo spagnolo ha detto di essersi trovato sempre “a mio agio. Vedremo di partire bene e passo dopo passo capiremo. I test di Jerez sono stati positivi, continuiamo a imparare tante cose”, ha sottolineato. Parlando della gara di Jerez, dove ha lottato con Francesco Bagnaia, e Jorge Martin, per la vittoria, il pluricampione del mondo, l’ha definita “speciale, soprattutto se pensiamo da dove siamo partiti. Arrivavo da un momento difficile, era da un po’ che non lottavo così per il primo posto. E’ stato bello, da tempo non mi sentivo così veloce in una gara della domenica – ha ribadito -. E’ un piacere lottare con i due che hanno guidato a un livello super e si sono giocati il titolo fino all’ultimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA