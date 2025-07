Gp Germania: Bastianini ha l’appendicite, niente Sachsenring

agenzia

Pilota della Ktm Tech3 potrebbe anche essere operato

ROMA, 10 LUG – Enea Bastianini non potrà partecipare al Gp di Germania classe MotoGp a causa di un attacco di appendicite. Lo ha reso noto il suo team, Ktm Tech3, aggiornando sulle condizioni del pilota italiano dopo l’assenza odierna sul circuito causata da febbre alta. “Visto che la febbre non calava ed il dolore era sempre intenso, Bastianini ha deciso di andare in ospedale – recita la nota del team -. Dopo i controlli, i dottori hanno diagnosticato l’appendicite. Enea rimarrà in ospedale stanotte, è attualmente in cura per evitare l’intervento. Seguiranno maggiori informazioni sulla sua salute venerdì mattina”.

