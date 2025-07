Gp Germania: Marquez, proverò a vincere ma conta campionato

agenzia

Spagnolo ha vinto 8 volte la gara, so che aspettative sono alte

ROMA, 10 LUG – “Ogni anno le aspettative sono alte, farò del mio meglio e quindi proverò a lottare per la vittoria. Ma devo capire le condizioni della pista e il meteo e devo anche pensare al campionato, l’aspetto più importante è fare punti”. Lo ha detto il pilota della Ducati, Marc Marquez, nella conferenza stampa piloti del giovedì in vista del Gp di Germania, classe MotoGp. Lo spagnolo leader del Mondiale è il grande favorito su una pista dove ha vinto otto volte di fila, ininterrottamente dal 2013 al 2021 (nel 2020 non si gareggiò per il Covid). In proposito, parlando in mattinata con i giornalisti, Francesco Bagnaia aveva commentato: “Marc è molto forte qui, la pressione questa volta sarà su di lui, ci si aspetta che disintegri tutti su questa pista. Bisognerà cercare di stargli vicino e mettergli un po’ di pressione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA