GP Giappone: Vasseur, tutti molto vicini dietro le McLaren

"Leclerc e Hamilton abbastanza contenti del bilanciamento"

ROMA, 04 APR – “E’ stato difficile mettere assieme un giro con tanto traffico e altri problemi. Leclerc e Hamilton erano abbastanza contenti del bilanciamento quindi non penso che siamo tanto lontani. Probabilmente sarà così anche domani. Con curve ad alta velocità fatichi tanto a recuperare in mezzo al traffico. Ci manca qualcosa nelle curve lente, la 9 e la 11, lavoreremo su quello”. Il team principal Vasseur ha commentato così, a Sky Sport, il risultato delle Ferrari dopo le prime due sessioni delle libere del GP del Giappone. “Hamilton sembrava molto forte visto il passo, ma siamo molto vicini a Russell (Mercedes, ndr) e alla Red Bull. La McLaren è un piccolo passo avanti, ma in gara potrà anche esserci la pioggia e cambierà tutto – ha aggiunto – Il vento girerà di 180 gradi e quindi cambierà totalmente il bilanciamento delle vetture, dovremo essere pronti”.

