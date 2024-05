Gp Imola: Norris, ho festeggiato Miami ma ora è un altro weekend

agenzia

'Abbiamo fatto un passo avanti, ma la McLaren è ancora terza'

BOLOGNA, 16 MAG – “Ho festeggiato adeguatamente per l’occasione naturalmente, però ora è un altro weekend quindi devo assicurarmi che di essere preparato e pronto” per “auspicabilmente provare a replicare una cosa simile”. Lo ha detto Lando Norris alla conferenza stampa in vista del Gp di Imola: il pilota britannico della McLaren è fresco vincitore del Gp di Miami, il primo della sua carriera. Ora si volta pagina. “Imola è generalmente una delle piste di maggior successo per il team e per me come pilota, penso che abbiamo fatto definitivamente un passo avanti, da quello che so anche gli altri team hanno fatto un passo avanti”. E sulla posizione nel gruppo, secondo Norris, la McLaren è “ancora terza”. Ripensando alla vittoria di Miami, Norris sottolinea: “Io sono stato fortunato nella gara che ho vinto, ma non penso che sia stata una gara fortunata. Le safety car sono un elemento importante, una gara si pianifica anche pensando alla safety car. Però non ero davanti fin dall’inizio, per cui il prossimo obiettivo è stare davanti fin dalla partenza senza contare sull’aiuto della safety car per vincere”. Tuttavia “eravamo a Miami, ora siamo a Imola, magari potremo ritrovarci a essere il miglior team di nuovo e invece potremo essere troppo lontani da Redbull e Ferrari e non lottare per il podio”. In ogni caso nella squadra si respira un’aria diversa. “Il team è migliorato in ogni area, c’è stato un enorme sforzo. Non solo nel rendere la macchina più veloce”, sottolinea Norris. C’è stata “una grande differenza da quando Andrea (Stella, ndr) è arrivato qui e ha fatto un passo avanti. è uno che capisce le persone”.

