Gp Las Vegas: Verstappen “stagione lunga e dura, che orgoglio”

"Dopo un ottimo inizio tanti problemi, ma ne siamo usciti bene"

ROMA, 24 NOV – “È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, ma poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l’abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso”. Lo ha detto Max Verstappen al termine del Gp di Las Vegas. “Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi al momento mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso”, ha ribadito l’olandese. “La scorsa stagione stagione era stata molto migliore, con tante vittorie ma questa mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale – ha detto ancora Verstappen -. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale”. “L’anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un po’ di riposo prima di pensare al 2025”.

