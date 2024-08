Gp Monza: Leclerc, domenica la gestione gomme sarà fondamentale

agenzia

Gli aggiornamenti funzionano, siamo vicini ai nostri rivali

MONZA, 30 AGO – “La gara di domenica sarà complicata per tutti, soprattutto a causa del nuovo asfalto, e la gestione delle gomme sarà fondamentale. Siamo più vicini ai nostri avversari che non a Zandvoort, ma restano ancora molto forti e domani mi aspetto molta concorrenza”. Lo dichiara il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le le libere del venerdì del Gran Premio d’Italia a Monza. “Nel complesso è stata una giornata abbastanza positiva – aggiunge il monegasco, secondo e quinto nelle due sessioni -. Le nostre prestazioni sono buone, guidare la macchina è stato piacevole e gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla vettura funzionano come previsto. Quello su cui ci dobbiamo concentrare è il bilanciamento della vettura, perché c’è ancora un certo margine di miglioramento da questo punto di vista”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA