Gp Olanda: Alex Marquez il più veloce nel warm up, secondo Marc

agenzia

Bezzecchi terzo e Bagnaia quarto,

ROMA, 29 GIU – E’ ‘doppietta’ dei fratelli Marquez anche nel warm up del Gp d’Olanda Moto Gp, in programma alle 14 sul circuito di Assen. Il più veloce è stato il pilota del team Gresini, che ha preceduto di 137 millesimi il leader del Mondiale, mentre il terzo tempo è stato fatto segnare da Marco Bezzecchi, con l’Aprilia, e il quarto da Francesco Bagnaia, staccato di due decimi da Alex ma più veloce di Fabio Quartararo, che partirà dalla pole position con la sua Yamaha. Il torinese della Ducati, dopo l’ennesima delusione nella sprint di ieri, una gara che ha ammesso non essere in questo momento proprio nelle sue corde, ha mostrato un buon passo in vista della prova lunga, che ha vinto negli ultimi tre anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA