Gp Qatar: vince Marc Marquez, terso posto per Bagnaia

agenzia

Secondo posto per Vinales con la Ktm, quarto Morbidelli

ROMA, 13 APR – Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gp del Qatar classe MotoGp, ottenendo il terzo successo in quattro gare lunghe in questa stagione e il settimo su otto totali. Secondo posto per il suo connazionale Maverick Vinales, in sella alla Ktm-Tech3, e terzo per Francesco Bagnaia, anche lui con la Ducati Lenovo. Quarto al traguardo è transitato Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Johann Zarco (Honda Lcr).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA