Gp Singapore: Norris precede Leclerc nelle seconde libere

I due molti vicini, terzo ma staccato Sainz. Male Verstappen

Lando Norris è risultato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma domenica prossima sul circuito di Marina Bay. Con il tempo di 1’30”727, il pilota della McLaren ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc, che era stato il migliore nella prima sessione e che ha accusato un distacco di 58 millesimi dal britannico, e Carlos Sainz, staccato invece di oltre sei decimi. Quinto tempo per l’altro pilota McLaren, Oscar Piastri, vincitore del Gp di Baku, e settimo per George Russell con la Mercedes, che ha concluso la sessione andando a sbattere su un muretto. Male, solo quindicesimo tempo, Max Verstappen, il leader della classifica piloti che ha visto confermate almeno per oggi in pista le sue scarse aspettative sulle prestazioni della Red Bull.

