Gp Ungheria: Norris in pole in Ungheria, quarto tempo Sainz

agenzia

Tutta McLaren la prima fila, Verstappen terzo e Leclerc sesto

ROMA, 20 LUG – Lando Norris su McLaren partirà in pole position nel Gp d’Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha ottenuto il tempo di 1.15.227 e avrà al suo fianco in prima fila il compagno di scuderia Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, su Red Bull e Carlos Sainz, quarto con la Ferrari. Terza fila per Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

