Gp Ungheria: Norris si prende le libere 2, Leclerc a muro

agenzia

Pilota Ferrari è indenne, 2/o tempo per Verstappen e 3/o Sainz

ROMA, 19 LUG – Un incidente a Charles Leclerc, finito a muro con la sua Ferrari, ha segnato la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, con il miglior tempo fatto segnare da Lando Norris con la McLaren davanti a Max Verstappen e a Carlos Sainz. Il monegasco ha perso il controllo della SF-24 alla curva-4 ed è andato a schiantarsi col posteriore sulle barriere, obbligando gli organizzatori a esporre bandiera rossa per riparare i danni. Nessun problema per il pilota, ma tanto lavoro per i meccanici del Cavallino. Quando si è ripreso a girare, Norris ha dimostrato ancora una volta le qualità della McLaren segnando il tempo di 1:17.778, unisco a scendere sotto il muto dell’ 1.18. Verstappen con la Red Bull ha accusato un distacco di 243 millesimi e Sainz, il più veloce nella prima sessione, di 397. Più indietro, Sergio Perez con la seconda Red Bull e George Russell con la Mercedes. Nelle simulazioni di passo gara molto bene le McLaren e le Red Bull, anche con Perez, più veloci della Ferrari di Sainz.

