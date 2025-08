Gp Ungheria, pole position per Leclerc che brucia le due McLaren. Disastro Hamilton

formula uno

La Rossa domina le qualifiche: il monegasco protagonista di un super giro, l'inglese parte 12°

L’esaltazione inaspettatata di Charles Leclerc per una pole position tanto bella quanto sorprendente e la delusione scioccante di Lewis Hamilton ancora fuori dalla top ten in qualifica. Emozioni contrastanti in casa Ferrari, dopo le prove ufficiali all’Hungaroring di Budapest in vista del Gran Premio d’Ungheria, dove il pilota monegasco stupisce tutti a mettendosi alle spalle le super McLaren di Oscar Pisatri e Lando Norris, mentre il sette volte campione del mondo non riesce a far meglio di un anonimo dodicesimo posto.

Un bravo George Russell completa con la Mercedes la seconda fila. In terza le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Quarta fila inedita e sorprendente con il brasiliano Gabriel Bortoleto davanti a Max Verstappen. La top ten si chiude con la quinta fila tutta Racing Bulls di Liam Lawson e Isack Hadjar. Male la Mercedes di Kimi Antonelli che scatterà dalla quindicesima piazza.

Una pole, quella di Leclerc, conquistata su un circuito dove sorpassare è forse più difficile che a Montecarlo e che ora può davero far sognare la scuderia di Maranello e i suoi tifosi per la gara di domani.

«Oggi non ci capisco niente, non capisco più niente della Formula Uno – ammette il pilota monegasco della Ferrari – Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili. È stato difficile arrivare nel Q3, dove poi però le condizioni sono cambiate. Sapevo di dover fare un giro pulito, ma non mi aspettavo di lottare per la pole position, pensavo di lottare per il quarto o il quinto tempo.Si sentiva parecchio il cambio di condizioni, che ha cambiato tutto. È una delle mie migliori pole position, sicuramente la più inattesa. È un giro di cui posso essere contento.Non ho parole. Ringrazio il team perché le novità introdotte in Belgio stanno funzionando. Ora si può sognare. Certo, ho ventisette pole al mio attivo e solo otto vittorie, quindi non diamo nulla per scontato. La partenza e la curva uno saranno il momento chiave, ma farò di tutto per mantenere il primo posto».