Gp Usa: Leclerc “altri più forti ma noi non molleremo”

Spero di regalarmi una vittoria per il compleanno

ROMA, 18 OTT – “Altri sono più forti ma noi non molleremo”. Appena compiuti 27 anni, mercoledì scorso, Charles Leclerc spera di farsi un regalo nel Gp degli Stati Uniti, in programma domenica ad Austin, preceduto domani anche da una gara sprint. Parlando a Sky Sport, il pilota della Ferrari si augura “di vincere sia sabato sia domenica, così da fare un dono a me e a tutti i tifosi…”. “Le ultime gare sono state abbastanza positive ha proseguito – ma abbiamo visto che c’è una McLaren molto forte e lo è anche la Red Bull. Noi daremo tutto fino alla fine e spero davvero che almeno il titolo costruttori possa essere nostro. Dobbiamo puntare in alto – ha aggiunto – poi vedremo dove saremo arrivati”. “Il titolo piloti? Non credere più non accade mai con me, quindi ci credo ancora ma sicuramente quello costruttori è più fattibile, anche se entrambi sono molto difficili”. Per il weekend, il monegasco si aspetta di vedere (le prime uniche libere sono in serata, ndr) come si comporta qui la vettura con le modifiche portate nell’ultima gara, ma la priorità sarà mettersi a posto qui sul piano della velocità e bisognerà essere sul pezzo sin dai primi giri. Abbiamo avuto tempo per prepararci ma lo hanno avuto anche gli altri. Vedremo quanto siamo stati bravi”.

