Gran Gala Aic, in 30mila hanno votato per gol più bello

Lunedì 2/12 anche i premi di giocatore e giocatrice dell'anno

ROMA, 25 NOV – Fra una settimana, il 2 dicembre, la festa dell’AssoCalciatori. Infatti al Superstudio Maxi di Milano, è in programma l’evento che consegnerà i riconoscimenti relativi alla scorsa stagione, 2023-’24. Tra questi anche “Vota il Gol”, il sondaggio nato per decretare il gol più bello della stagione 2023-24 sia al maschile che al femminile. Intanto ieri, con oltre 30mila voti, si è chiuso il sondaggio per questo premio, l’unico del Gran Galà del Calcio Aic il cui risultato è determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere le migliori reti tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile selezionati dalla redazione della Rivista ‘Undici’, media partner dell’evento. Nella serata di lunedì prossimo, saranno svelate le formazioni ideali della Serie A maschile e femminile: ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2023-2024, nel corso della serata condotta da Federica Masolin e Fabio Caressa verranno assegnati i riconoscimenti per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B.

