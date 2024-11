Gran galà del calcio, Lotito e Gasperini fra i premiati

agenzia

Un riconoscimento per la sua carriera all'ex ala Scarnecchia

ROMA, 07 NOV – Latina ospiterà l’edizione 2024 del Gran gala del calcio, la parata di stelle che lunedì prossimo, 18 novembre, sarà l’evento-clou della 13/a edizione del Festival del calcio italiano. A Villa Egidio di Borgo Grappa (Latina) saranno premiati campioni e personalità di spicco del mondo del calcio che si sono contraddistinti nella stagione 2023/24. Decine i premiati, dalla Serie A maschile e femminile alla Serie D. Pioggia di riconoscimenti per l’Atalanta scelto come miglior club; menzioni speciali per Claudio Lotito, miglior presidente di Serie A, e Tony D’Amico del club orobico, miglior direttore sportivo. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, migliori allenatori ex aequo, e Roberto Palladino, miglior giovane tecnico. Riccardo Calafiori, miglior giocatore dell’anno. A Gianluca Scamacca andrà il premio di miglior attaccante, mentre per la giuria sono stati quelli di Federico Dimarco in Inter-Frosinone e Michael Folorunsho in Verona-Juventus, ex aequo, i gol più belli della stagione. Riconoscimenti anche per gli arbitri, Feliciani di Teramo per la A e Tremolada di Monza per la B. Il premio alla carriera sportiva sarà consegnato a Roberto Scarnecchia, ex ala di Roma, Milan e Napoli. La serata sarà dedicata anche alla solidarietà e al supporto della ricerca contro la distrofia muscolare. Il Gran Galà del Calcio, nell’ambito della rassegna organizzata, ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani, anche in questa edizione sarà accompagnato dal Football Gala Charity Dinner. La serie delle manifestazioni collaterali si aprirà sabato 16 novembre e si chiuderà giovedì 28 e prevede appuntamentifissati nella sala De Pasquale, a Latina.

